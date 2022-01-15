تواصل التصفيات التمهيدية لمسابقات إیران الدولیة للقرآن + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الأربعاء الماضي 12 يناير / كانون الثاني الجاري تقييم أداء المشاركين في قسم الذكور في التصفيات التمهيدية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن الکریم.



وقام أعضاء لجنة التحكيم بتقييم أداء المشاركين في قسم الذكور في المرحلة التمهيدية للمسابقات، وذلك من خلال تواجدهم في مجمّع "بصيرت" لدائرة الشؤون القرآنية التابعة للادارة العامة للأوقاف والشؤون الخيرية في محافظة طهران.



وواصل أعضاء لجنة التحكيم أمس الجمعة بتقييم الفيديوهات المسجلة للمتسابقين في قسم الذكور حيث قاموا بتقييم أداء المشاركين في قسم الرجال في فروع حفظ القرآن كاملاً، وقراءة التحقيق، والمتنافسين في قسم طلاب المدارس في فرع حفظ القرآن كاملاً وقراءة التحقيق، كما قام المحكمون بتقييم أداء المشاركين في فئة المكفوفين في فرع حفظ القرآن كاملاً.



وتختتم المرحلة التمهيدية لهذه الدورة من المسابقات اليوم السبت 16 يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين والمتأهلات الى نهائيات المسابقات بعد جمع درجات المتسابقين والمتسابقات.



هذا ويذكر أن التصفيات التمهيدية لمسابقات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لحفظ وتلاوة القرآن الکریم لفئة السیدات أقيمت خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.



ومن المقرر أن تقام التصفیات النهائية للمسابقات خلال شهر مارس / أذار المقبل بالتزامن مع ذكرى البعثة النبوية الشريفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن تنظيم نهائيات المسابقات بطريقة حضورية أو الكترونية.



وتجدر الاشارة الى أن التصفيات التمهيدية لهذه الدورة من المسابقات أقيمت في مختلف الأقسام با فيها مسابقة الرجال في فروع حفظ القرآن كاملاً وتلاوته وترتيله، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً لفئة السيدات، ومسابقة طلاب المدارس في فروع قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً وقراءة التحقيق لطالبات المدارس، ومسابقة حفظ القرآن كاملاً للمكفوفين والمكفوفات.



وأشرف علی التصفيات التمهيدية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن الکریم 28 محکماً ومحكمةً من الجمهورية الاسلامية الإیرانية ومختلف الدول.

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