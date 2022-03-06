إعلان أسماء الفائزين والفائزات في مسابقات إیران الدولية للقرآن

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اقيم الحفل الختامي للمرحلة النهائية للدورة الـ38 من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في إیران في قاعة "أنديشة"(الفكر) للاجتماعات بدائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية في العاصمة طهران.



والمرحلة النهائية لهذه الدورة من المسابقات اشتملت علی مسابقات عدة منها مسابقة إیران الدولية للقرآن للرجال في فروع الترتيل، وقراءة التحقيق، وحفظ القرآن كاملاً، والدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين والمكفوفات في فرع حفظ القرآن كاملاً، والنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس في فرعي قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة القرآن الدولية للنساء التي أقيمت في فرع حفظ القرآن كاملاً فقط.



فيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بالمراتب الثلاث الأولى في مختلف فروع المسابقات:



فرع قراءة التحقيق للرجال:



هادي موحد أمین من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

ثمرالدین صمداف من طاجیکستان

اویس احمدیان من أفغانستان



فرع الترتيل للرجال:



سیدحجت ترحمي من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

حسین ابراهیم من مصر

مصطفی زاهد من المغرب



فرع حفظ القرآن كاملاً للرجال:



حسان محمد بکور من سوریا

محمد رفعت البناء من اندونیسيا

هیثم صفر احمد من کینیا

فرع حفظ القرآن كاملاً للنساء:



طاهرة نائبي موحد من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

زهراء عبدالجبار من العراق

عاشورا أماني من تنزانيا



فرع قراءة التحقيق لطلاب المدارس:



أمیرعلی یادكاري من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

محمدصادق محمدي من افغانستان

علی طاها لطیفي من ألمانيا



فرع حفظ القرآن كاملاً لطلاب المدارس:



صالح احمد تکریم من بنغلاديش

محمدرضا جعفربور من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

صو ابراهیم من ساحل العاج



فرع قراءة التحقيق لطالبات المدارس:



مریم سبزه زاري من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

نادیة نور فاطمیة من اندونیسيا

فاطمة سلامي من لبنان



فرع حفظ القرآن كاملاً لطالبات المدارس:



زهراء خلیلي من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

أسماء صالح من تنزانیا

حمیرا کنش من ترکیا



فرع حفظ القرآن كاملاً للمكفوفين:



امیدرضا رحیمي من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

رامي طحامي الحمیدي من سوریا

احمد یارالله عبدالله من العراق



فرع حفظ القرآن كاملاً للمكفوفات:



فاطمة یونس من لبنان

مریم شفیعي من الجمهوریة الاسلامیة الایرانية

فاطمة علي جبور من العراق



جدير بالذكر أن حفل افتتاح المرحلة النهائية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وترتيله أقيم مساء الاثنين الماضي 28 فبراير 2022 للميلاد بالتزامن مع ليلة 27 من رجب(ليلة المبعث النبوي) في قاعة "أنديشة"(الفكر) للاجتماعات بدائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الايرانية طهران.



وأقيمت نهائيات هذه الدورة من المسابقات بمشاركة 62 متسابقاً ومتسابقةً من 29 دولة حيث قاموا بتسجيل مقاطع فيديو لأدائهم من خلال تواجدهم في الممثلیات السیاسیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في مختلف دول العالم، والمستشاریات الثقافیة الايرانية لدى مختلف الدول، وكذلك فروع جامعة المصطفی(ص) العالمية، والمؤسسات القرآنیة والإسلامیة الکبری في مختلف البلدان وارسالها الى أمانة المسابقات.



والمرحلة النهائية لهذه المسابقات انعقدت للسنة الثانية على التوالي افتراضياً وأقيمت كل ليلة الساعة السابعة مساء لغاية العاشرة والنصف مساء بتوقيت إیران، وذلك دون تواجد المتـأهلين والمتأهلات الى نهائيات المسابقات في طهران، لكن أعضاء لجنة المحكمين قاموا بتقييم أداء المتسابقين من خلال تواجدهم في قاعة "الفكر" للاجتماعات بدائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة طهران.



وأقيمت هذه المسابقات برعاية وتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية، وتمت تغطية فعاليات المسابقات على الهواء مباشرةً عبر قناة القرآن والمعارف التلفزيونية الايرانية واذاعة القرآن الايرانية، وعدد من القنوات الفضائية الأجنبية وكذلك عبر الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.



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