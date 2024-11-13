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١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ م

وزير الطاقة الايراني: توجهنا الجديد يتمثل في التحرك باتجاه الطاقات المتجددة

وزير الطاقة الايراني: توجهنا الجديد يتمثل في التحرك باتجاه الطاقات المتجددة

اكد وزير الطاقة الايراني عباس علي ابادي، ان توجه ايران الجديد يتمثل في التحرك باتجاه الطاقات المتجددة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة عباس علي ابادي انه سيتم قبل ذروة الاستهلاك في العام الايراني المقبل، توليد 500 ميغاواط كهرباء وإضافتها الى الشبكة العامة للبلاد. موضحا أن قسما لافتا منها سيتم توليده من خلال الافادة من الطاقات المتجددة.

وأبلغ علي ابادي الصحفيين على هامش حفل تدشين 9 مشروعا لنقل وتوليد الكهرباء بمحافظة خوزستان (جنوبي غرب) ان توجهنا الجديد يتمثل في التحرك باتجاه الطاقات المتجددة.

وأضاف اننا نخطط بشكل بحيث نتمكن في العام المقبل من الافادة من كميات لافتة من الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء في البلاد.

رمز الخبر 1950751

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