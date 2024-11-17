إبداء رغبة ممثل الدول العربية في الاستثمار بقطاع النفط الإيراني 

أفادت وكالة مهر للأنباء عن شركة تحسين استهلاك الوقود، صرّح "حسين حسين زاده" بشأن لقائه مع محمد عبد الباسط، الممثل الاقتصادي والاستثماري للدول العربية، قائلاً: "تم خلال هذا اللقاء مناقشة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين إيران والدول العربية، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وخاصة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز."

حضر محمد عبد الباسط، الممثل الاقتصادي والاستثماري للدول العربية، كضيف خاص في حفل افتتاح النسخة السابعة والثلاثين من معرض الصناعات اليدوية في إيران.

تُظهر هذه اللقاءات عزمًا جادًا على توسيع التعاون وخلق فرص جديدة في مجالات الطاقة والصناعات اليدوية بين إيران والدول العربية.

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