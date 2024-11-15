حزب الله يدين استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات الإعلامية في حزب الله ادانت، الإستهداف الصهيوني المتعمّد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية، وتُعبّر عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها.

وأضاف البيان إنّ هذا العدوان السافر وما قبله من استهدافٍ للمؤسسات الإعلامية والصحافيين ليس إلا جزءاً من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم ومحاولة العدو البائسة لقمع الإعلام الحر من فلسطين إلى لبنان.

وتابع إنّنا على ثقة أنّ هذا العدوان لن يُثني القنوات المقاومة والحرة والشريفة من مواصلة دورها ورسالتها في فضح جرائم العدو الإسرائيلي،

وطالب البيان جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏

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