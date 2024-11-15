  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ م

الخارجیة الإيرانية تدين الأعتداءات الإسرائيلية على دمشق

الخارجیة الإيرانية تدين الأعتداءات الإسرائيلية على دمشق

ادانت الخارجية الإيرانية الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية وخاصة التي طالت أماكن سكنية واسفرت عن شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أدان في بيان، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مناطق سكنية في دمشق.

وأضاف توسيع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة وانتهاك سيادة سوريا يُعدّان عدواناً مباشراً

وتابع العدوان على دول المنطقة يتطلب إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي.

واعتبر بقائي داعمي وموردي الأسلحة للكيان الإسرائيلي شركاء ومتواطئين في جرائم هذا الكيان مؤكدا أن شعوب المنطقة والأمة الإسلامية تعتبر أميرك أكبر داعم بالأسلحة وداعم سياسي للكيان الصهيوني ومتواط مع هذا الكيان في جرائمه.

/انتهى/

رمز الخبر 1950803
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات