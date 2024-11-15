الخارجیة الإيرانية تدين الأعتداءات الإسرائيلية على دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أدان في بيان، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مناطق سكنية في دمشق.

وأضاف توسيع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة وانتهاك سيادة سوريا يُعدّان عدواناً مباشراً

وتابع العدوان على دول المنطقة يتطلب إجراءات عاجلة من قبل مجلس الأمن لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي.

واعتبر بقائي داعمي وموردي الأسلحة للكيان الإسرائيلي شركاء ومتواطئين في جرائم هذا الكيان مؤكدا أن شعوب المنطقة والأمة الإسلامية تعتبر أميرك أكبر داعم بالأسلحة وداعم سياسي للكيان الصهيوني ومتواط مع هذا الكيان في جرائمه.

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