الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين في المانيا تتمركز في السفارة ببرلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان جديد للسفارة الإيرانية في ألمانيا، موجه إلى الإيرانيين المقيمين في هذا البلد: انه اعتبارًا من 18 نوفمبر، سيتم إيقاف جميع الخدمات القنصلية التي تم تقديمها سابقًا في القنصليات العامة الثلاث لجمهورية إيران الإسلامية في فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ، وسيتم تركيزها في السفارة الايرانية في برلين.

وورد في هذا البيان أنه نظرًا لتأكيد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، على أهمية تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين، فان ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا في أوروبا، وخاصة الدول المجاورة لألمانيا، ستكون مستعدة أيضًا للتعامل مع الشؤون القنصلية للرعايا الايرانيين الذين يعيشون في ألمانيا في إطار الإمكانيات والطاقات المتاحة، وسيتم توفير معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في المستقبل.

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