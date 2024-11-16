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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥١ ص

خلال حضوره في معرض السجاد الايراني...وزير الخارجية يؤكد على تسويق السجاد اليدوي الايراني في العالم

خلال حضوره في معرض السجاد الايراني...وزير الخارجية يؤكد على تسويق السجاد اليدوي الايراني في العالم

أكد وزير الخارجة الايراني السيد عباس عراقجي انه يجب على جميع الوزارت والمؤسسات المعنية ازالة العوائق من امام انتاج وتصدير السجاد الايراني.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وزير الخارجية السيد عباس عراقجي اليوم السبت معرض السجاد الايراني في ايراني وقال خلال زيارته: "المسؤولون ملزمون بالمساعدة في تطوير إنتاج وبيع وتصدير السجاد الإيراني"، مؤكدا: "بقاء السجاد الإيراني يعتمد على تصديره".

خلال حضوره في معرض السجاد الايراني...وزير الخارجية يؤكد على تسويق السجاد اليدوي الايراني في العالم

وأضاف: "ان الحكومة تريد تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع وضع صادرات السجاد الإيراني. وتحاول هذه اللجنة إزالة العوائق الموجودة أمام تصدير المنتج المذكور"، مبينا: "جزء من العوائق متجذرة في العقوبات، لكن جزء آخر منها يتعلق بقوانين التصدير وينبغي تسهيل هذه القوانين".

وتابع: "أمرت وزارة الخارجية جميع السفارات بالبرمجة لتصدير أكبر عدد ممكن من المنتجات الإيرانية، وخاصة السجاد"، مضيفا: "لدى نائب المستشار الاقتصادي لوزارة الخارجية مهمة العمل في هذا السياق".

خلال حضوره في معرض السجاد الايراني...وزير الخارجية يؤكد على تسويق السجاد اليدوي الايراني في العالم

وأردف قائلا: "كما تحاول وزارة الخارجية تقديم السجاد الإيراني لشعوب العالم. على أية حال، في رأيي أنه يجب تحديد سياسة عامة وتحديد دور كل وزارة ومؤسسة لتنمية الأسواق العالمية للسجاد المنسوج يدوياً".

/انتهى/

رمز الخبر 1950813

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