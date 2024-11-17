أكثر من 700 ألف صهيوني غادروا فلسطين المحتلة 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "إيلان بابيه"، المؤرخ والكاتب البارز في الكيان الإسرائيلي، صرَّح بأن أعدادًا كبيرة من الصهاينة اضطروا إلى مغادرة الأراضي المحتلة بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل الفصائل الفلسطينية وبدء الحرب.

وأضاف بابيه أن أكثر من 700 ألف صهيوني غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مع مرور أكثر من عام وشهر على حرب غزة، تتواصل المعارك في الشمال مع حزب الله، حيث تمكنت الحركة، بعد اغتيال قادتها، من توسيع نطاق الحرب لتصل إلى مدينة تل أبيب. ولم يتمكن الصهاينة، على الرغم من الهجمات الإرهابية والعمليات البرية، من إعادة 120 ألف مستوطن إلى الشمال، بل أصبح سكان حيفا وتل أبيب يستيقظون يوميًا على صوت صفارات الإنذار.

على سبيل المثال، أفادت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أن حزب الله اللبناني أطلق يوم أمس السبت أكثر من 150 صاروخًا وأرسل 5 طائرات مسيرة نحو الأراضي المحتلة.

ويأتي هذا الحجم الكبير من إطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات المسيرة في الوقت الذي يزعم فيه كيان تل أبيب أن هجماته قد نجحت في تقليص القدرات الصاروخية والعسكرية لحزب الله.

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