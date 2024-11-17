حزب الله يستهدف الأراضي المحتلة بـ 130 صاروخًا و5 طائرات مسيرة 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة الجزيرة، أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أنه منذ صباح السبت وحتى الآن تم إطلاق 130 صاروخًا و5 طائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل.

وفي أعقاب هجوم صاروخي من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في "حيفا" و"عكا"، مما أسفر حتى الآن عن إصابة 6 صهاينة بجروح. وقد كانت هذه الانفجارات شديدة لدرجة أنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا، مما أدى إلى إغراق المدينة في الظلام. من جهة أخرى، أكد الاحتلال الصهيوني إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا، مشيرًا إلى أن بعضها تم اعتراضه، بينما سقط بعضها الآخر.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق صافرات الإنذار في "كريات شمونة"، "مسغاف عام"، "المنارة"، و"مرغليوت" في منطقة أصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت القناة 14 التابعة للاحتلال بأن الهجمات التي استهدفت منطقة الكرمل في مدينة حيفا تسببت في أضرار كبيرة لعدد من المباني والمركبات. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مبنى في منطقة الكرمل تعرض مباشرة لضربة من حزب الله.

في بيان لحزب الله، أعلن استهداف دبابة "ميركافا" بصاروخ دقيق في محيط بلدة "شمع" الشرقية، مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا داخلها. وفي بيان آخر، ذكر حزب الله أنه استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "العباد" باستخدام طائرات مسيرة انتحارية. وأضاف الحزب أنه في هجوم آخر، تم استهداف تجمعات لقوات العدو في مستوطنة "كفار غلعادي" وضواحي بلدة "ميركبا" الشرقية بالصواريخ.

كما أعلن حزب الله أنه استخدم صواريخ خاصة لاستهداف قواعد عسكرية في مدينة "حيفا" ومنطقة "الكرمل". وأشار إلى أنه لأول مرة أضاف قاعدة "نيتر"، التي تحتوي على محطة غاز في جنوب شرق حيفا، إلى بنك أهدافه. وفي بيان آخر، أعلن حزب الله استهداف قاعدة "هضبة العجل" شمال مستوطنة "كفاريوفال" بصاروخ.

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