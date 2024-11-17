المقاومة العراقية تضرب بالمسيّرات هدفين عسكريين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق السبت، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافاً حيوية وعسكرية شمال وجنوب فلسطين المحتلة بـ 5 عمليات، حيث أعلنت في بيانها الأول مهاجمتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان منفصل آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها، مرةً ثانية، هدفاً حيوياً في "إيلات"، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وسبق ذلك، إعلان المقاومة، في 3 بيانات منفصلة، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الطيران المُسيّر، 3 مرات، خلال فجر السبت.

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