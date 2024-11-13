استمرار إرسال المساعدات الإيرانية إلى الشعب المتضرر من الحرب في لبنان وغزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الدعم الشعبي في إيران مازال مستمراً وفيما يلي بعض من هذه التبرعات:

- تبرعات مالية من أهالي بابلسر: جمع الأهالي في بابلسر أكثر من ملياري تومان، تضمنت 1500 بطانية و3000 قطعة ملابس جديدة تم تسليمها للهلال الأحمر في مازندران لدعم أهل غزة ولبنان.

- مساهمة زوجين من جويباري:تبرع زوجان من جويباري بخاتم ذهبي بقيمة 200 مليون ريال لصالح المتضررين في غزة ولبنان.

- إهداء 7 قطع من الذهب من فاعل خير من "فريدون كنار":تبرع أحد المحسنين من فريدون كنار بسبع قطع ذهبية، تتضمن خمس عملات ذهبية وسوارًا وخاتمًا ذهبيًا، بقيمة 250 مليون ريال لدعم المتضررين في غزة ولبنان واليمن.

- مساهمة جدة من تبريز بأكثر من مليار ريال: تبرعت جدة من تبريز بأقراطها بقيمة 500 مليون ريال وبمبلغ 100 مليون ريال لصالح الهلال الأحمر لدعم المتضررين. كما تبرعت بسبيكة ذهب بقيمة 500 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

- تبرعات من فاعلي الخير في دشتستان: قدمت امرأة فاعلة خير من دشتستان خاتمًا ذهبيًا بوزن 27.5 غرام وقيمة 290 مليون ريال، كما تبرعت أخرى بأقراط ذهبية وزنها 30.3 غرام بقيمة 140 مليون ريال، إضافة إلى خاتم ذهب بوزن 2 غرام من فاعلة خير أخرى، حيث تم جمع 74 غرامًا من الذهب لصالح المتضررين.

- تبرعات من نساء خميني شهر: أهدت نساء خميني شهر 14 قطعة من الذهب بوزن 170.64 غرام وقيمة 2 مليار و956 مليون ريال لدعم لبنان وغزة

- إهداء قطعة ذهب من سيدة من طبس:تبرعت إحدى النساء في طبس بقطعة ذهبية بقيمة 350 مليون ريال دعمًا للمتضررين.

- تبرعات الملابس من لجنة الإمام الخميني: قدمت لجنة الإمام الخميني في بوشهر ملابس بقيمة مليار و873 مليون ريال للهلال الأحمر.

- تبرعات الطلاب في جم: قدم طلاب مدرسة غير حكومية في جم خاتمًا وسلسلة ذهبية بقيمة 280 مليون ريال لدعم لبنان وغزة واليمن.

- تبرع من أهل سمنان بقطع ذهب وفريضة حج: تبرع فاعلو الخير في سمنان بخمس قطع ذهبية وفريضة حج عمرة لصالح المتضررين بقيمة 1.3 مليار ريال.

- تبرع نساء هرمزغان بـ25 قطعة ذهب:تبرع أهل هرمزغان بـ25 قطعة ذهب بوزن 70 غرام تقريبًا، بقيمة 3 مليارات ريال، لدعم جبهة المقاومة.

- تبرع من نساء طهران بـ34 قطعة ذهبية وعملات:تبرعت نساء طهران بـ34 قطعة ذهبية وعدد من العملات لدعم المتضررين في غزة ولبنان واليمن.

- تبرعات من نساء محافظة مركزي بـ60 قطعة ذهبية: تبرع الأهالي في مدن مختلفة من المحافظة بـ60 قطعة ذهبية بوزن 170 غرام وقيمة 7.5 مليار ريال لدعم المقاومة.

/انتهى/