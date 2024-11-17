مصادر: الكيان الصهیونی يغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مصدر أمني لبناني للجزيرة أكد اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في بيروت.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي في لبنان علي حجازي إن الاستهداف يأتي في سياق التهديدات المستمرة لنا منذ بدء العدوان.

وذكر حجازي أنه طوال الحرب عقدت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي لقاءات عديدة في المبنى، وهذا كان معروفاً للجميع، مضيفاً: "نحن مع المقاومة وهذه المقاومة ستنتصر بقينا أو لم نبق".

كذلك، بين أن الاستهداف يأتي في سياق التهديدات المستمرة لنا منذ بدء العدوان، وأن أحد الموقوفين بتهمة العمالة للعدو الإسرائيلي قبل شهرين اعترف بأنّه كان مكلفاً بتصوير مبنى قيادة حزب البعث.

الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي نفي أو تأكيد من قبل حزب الله حول استشهاد عفيف من عدمه.

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