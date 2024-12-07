لبنان.. وقفة تكريمية لعطاء الشهيد محمد عفيف/ بالصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللقاء الإعلامي الوطني، نظم وقفة تكريمية، تقديراً لعطاء وجهاد مسؤول العلاقات الإعلامية الشهيد القائد محمد عفيف النابلسي ورفاقه الشهداء الاعلاميين، بحضور حشد من الإعلاميين والنخب الثقافية والدينية.

وخلال الوقفة، ألقى النائب حسن عز الدين، شدد خلالها على الدور الريادي الذي لعبه الشهيد الحاج محمد النابلسي في الساحة الإعلامية.

وشارك في الوقفة حشد من الإعلاميين والنخب الثقافية والدينية.

ووفقاً لمراسلتنا، وردة سعد، شدد الحضور على أهمية العمل الإعلامي الشريف في هذا الوقت، وضرورة الاقتداء بالشهداء الإعلاميين لحمل راية الحق.

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