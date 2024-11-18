بقائي: تصريحات وزير الخارجية البريطاني لانكار الإبادة الجماعية في غزة غير إنسانية للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن تصريح وزير الخارجية البريطاني في إنكار الإبادة الجماعية في غزة أمر فظيع للغاية وغير إنساني ويتماشى مع سياسة الحكومة البريطانية المتمثلة في الاستمرار في إرسال الأسلحة الفتاكة والدعم السياسي لكيان الفصل العنصري، الأمر الذي حول هذه الحكومة إلى شريك في جرائم إسرائيل وانتهاكاتها الدولية.

وأضاف: إن هذا الموقف يعد تعبيراً عن الرضا تجاه الإبادة الجماعية. وهو أمر فظيع للغاية وغير إنساني، ويذكر بالعقلية الاستعمارية المتجذرة، والتي تظهر نفسها هذه المرة في شكل تمييز عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين والإسلاموفوبيا في أوروبا.

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