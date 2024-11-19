إعلام صهيوني: نتنياهو لا يهتم سوى بالبقاء في السلطة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن "الجزيرة"، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن الحرب المستمرة في لبنان وغزة تتسبب في تفاقم أوضاع الأسرى الإسرائيليين وزيادة المخاطر على حياتهم، بينما يعاني أهاليهم من مصائب كبيرة. ورغم ذلك، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وحكومته لا يعيرون أي اهتمام لهؤلاء الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن تركيز نتنياهو ينصب فقط على البقاء في السلطة، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى قد يكلفه ثمنًا سياسيًا باهظًا.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني على منطقة كريات شمونة ألحقت أضرارًا كبيرة بها. وأوضحت أن هذه المستوطنة التي كانت تعاني منذ سنوات طويلة من الإهمال في عمليات إعادة الإعمار، تعرضت مجددًا للدمار بفعل الصواريخ التي أطلقتها المقاومة اللبنانية.

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