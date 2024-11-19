فرار حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" من المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء عن "المسيرة"، أعلن مركز الأبحاث البحرية الأمريكي أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي كانت قد دخلت مؤخرًا منطقة الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، غادرت منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال أكثر من عام يغيب فيها وجود حاملات الطائرات الأمريكية عن الشرق الأوسط. وكانت الحاملة "أبراهام لينكولن" قد تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم من قِبَل القوات اليمنية.

وأوضح التقرير أن انسحاب حاملات الطائرات الأمريكية من المنطقة والبحر الأحمر يأتي نتيجة الهجمات المتكررة والناجحة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.

وفي هذا السياق، أفاد مركز الأبحاث يوم الجمعة بأن المليارات التي أنفقتها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر لم تحقق أي نتائج إيجابية، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى البحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة في مواجهة صنعاء.

وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين بدأوا في البحث عن بدائل لاستخدام حاملات الطائرات بعد أيام قليلة من استهداف "أبراهام لينكولن"، مع محاولات لإيجاد قواعد بديلة يمكنهم الاعتماد عليها.

/انتهى/