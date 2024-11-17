القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية ضد أهداف الاحتلال في يافا وعسقلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعيةً ضد عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة ، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل عملياتِها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.