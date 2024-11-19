مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ضابط في الاستخبارات -طلب عدم الكشف عن هويته- إنّ مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين لعدة ساعات.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 8 جنود قتلوا في الهجوم إلى جانب 9 مهاجمين، كما أصيب 7 آخرون.

وقالت حركة طالبان باكستان في بيان إنّها شنّت الهجوم ردّا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

وفي هجوم آخر منفصل، قال ضابط كبير في الشرطة -طلب أيضا عدم الكشف عن هويته- إن مسلحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو في إقليم بختونخوا أيضا "واستولوا على أسلحة الشرطة" واختطفوا 7 شرطيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

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