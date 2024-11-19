أعضاء الناتو يوزعون كتيبات إرشادية عن ظروف الحرب على مواطنيهم

أفادت وكالة مهر للأنباء عن "روسيا اليوم" أن بعض الدول الإسكندنافية، من بينها السويد وفنلندا، قامت بإعداد كتيبات تتعلق بالاستعداد لحرب محتملة أو أزمات طارئة، ورفعت بذلك مستوى الجاهزية الداخلية.

أرسلت الحكومة السويدية هذا الأسبوع ملايين الكتيبات بعنوان *"في أوقات الأزمات أو الحرب"* إلى مواطنيها. النسخة الجديدة من هذا الكتيب أكبر بمرتين من الإصدار السابق، وأرجعت الحكومة السويدية السبب إلى تدهور الوضع الأمني نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وقال "مايكل فريسل"، مدير هيئة إدارة الأزمات والكوارث في السويد: *"الوضع الأمني خطير، ويجب علينا جميعًا تعزيز مقاومتنا لمواجهة الأزمات المختلفة، وفي النهاية الحرب."*

وفي فنلندا، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد بعنوان *"الاستعداد للحوادث والأزمات"*. ووفقًا للتقارير، تلقى النرويجيون أيضًا كتيبًا يشرح كيفية تدبير أمورهم لمدة أسبوع في حالة الأزمات الجوية القاسية، أو الحرب، أو أي مخاطر أخرى.

تعلم الفنلنديون كيفية الاستعداد لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء باستخدام مصدر طاقة احتياطي، واستخدام أقراص اليود (لحماية الغدة الدرقية من تأثير الإشعاعات)، بالإضافة إلى طرق سهلة للطهي. كما يتضمن الكتيب خطة الحكومة للتعامل مع هجوم محتمل على فنلندا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت هيئة إدارة الكوارث في الدنمارك توجيهات للمواطنين حول كمية المياه والطعام والأدوية اللازمة لتجاوز أزمة تستمر ثلاثة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن السويد وفنلندا تخلتا مؤخرًا عن سياسة الحياد التي التزمتا بها لعقود، وقدمتا طلب الانضمام إلى حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022. أما النرويج والدنمارك، فهما من الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف العسكري.

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