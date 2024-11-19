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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص

"مجموعة العشرين": متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة ولبنان

"مجموعة العشرين": متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة ولبنان

أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل على اتحاد الجميع في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن "رقم 2735"، وكذلك في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد هذا البيان على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.

وعبر البيان الختامي عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان".

والتقى قادة مجموعة العشرين، الاثنين، في ريو دي جانيرو البرازيلية لعقد قمة تجري في ظل ضغوط شديدة ما بين ضرورة التوصل إلى تسوية حول المناخ والخلافات الكبيرة في وجهات النظر بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط، ووسط ترقّب قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وانعقدت القمة في وقت تشهد الأسرة الدولية انقسامات حول مسألتي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والحرب الروسية - الأوكرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950961

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