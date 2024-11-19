"مجموعة العشرين": متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد هذا البيان على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.

وعبر البيان الختامي عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان".

والتقى قادة مجموعة العشرين، الاثنين، في ريو دي جانيرو البرازيلية لعقد قمة تجري في ظل ضغوط شديدة ما بين ضرورة التوصل إلى تسوية حول المناخ والخلافات الكبيرة في وجهات النظر بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط، ووسط ترقّب قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وانعقدت القمة في وقت تشهد الأسرة الدولية انقسامات حول مسألتي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والحرب الروسية - الأوكرانية.

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