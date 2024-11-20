لقاء "تخت روانجي" مع نائب وزير الخارجية الصيني في الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية،والذي يزور الرياض لحضور الاجتماع الثلاثي الثاني بين إيران والصين والسعودية، اجتمع صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 مع دينغ لي، نائب وزير الخارجية الصيني.

وخلال اللقاء، أشار تخت روانجي إلى اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين على هامش قمة رؤساء دول بريكس في كازان بروسيا، وأكد على أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، واستمرار التشاور بين الجانبين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد دينغ لي، نائب وزير الخارجية الصيني، أن الهدف المشترك للطرفين هو تعزيز التعاون على أساس التوافق بين قادة البلدين. كما أعلن استعداد الصين للاستفادة من جميع القدرات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في عام 2025، لتعزيز التعاون بين الجانبين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر مستجدات التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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