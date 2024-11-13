حضور وفد تجاري وتقني إيراني في معرض الصناعات الجوية في الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء عن صندوق الابتكار والازدهار، فقد تم إرسال هذا الوفد، الذي يضم ممثلين عن 25 شركة قائمة على المعرفة، إلى الصين للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الجوية، بهدف دعم الشركات المعرفية وتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع كل من مساعدية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، ومنظمة تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.

انطلقت فعاليات هذا المعرض يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024، في مدينة تشوهاي الساحلية بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب شرق الصين، وستستمر حتى يوم الأحد التالي.

ومن الأهداف الأساسية لزيارة الوفد الإيراني إلى هذا المعرض الاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الجوية، عقد اجتماعات تجارية مع عملاء محتملين، التسويق والتفاوض بشأن مبيعات المنتجات، بحث التعاون التكنولوجي، تحديد الموردين المناسبين، الاستفادة من النماذج المبتكرة، البحث عن المنتجات المناسبة للهندسة العكسية، ودعم توسع صادرات الشركات المعرفية.

يتمحور معرض (AIRSHOW CHINA 2024) حول عدة مجالات رئيسية تشمل تقنيات الطيران، البرمجيات المرتبطة بالصناعة الجوية، قطع ومعدات الطيران، الطائرات الخفيفة والمروحيات، تجهيزات التدريب العسكري، الأجزاء الدقيقة للماكينات المستخدمة في الصناعات الجوية، أدوات مراقبة الحركة الجوية (ATC)، المنتجات الإلكترونية المتعلقة بالصناعة الجوية، وصيانة وإصلاح الطائرات.

ويعد دعم صندوق الابتكار والازدهار لإرسال وفود تجارية وتقنية إيرانية إلى المعارض الخارجية واستقبال الوفود التجارية والتقنية الأجنبية، من بين الخدمات المقدمة لتسهيل عملية تسويق منتجات الشركات المعرفية في الأسواق التصديرية الدولية.

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