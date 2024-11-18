ولايتي: العلاقات الصينية الإيرانية استراتيجية والاحداث التي تجري حولنا لن تؤثر عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر ولايتي مع تشونغ بي وو، السفير الصيني لدى إيران، وبحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد ولايتي في هذا اللقاء، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة، أن وصول ترامب إلى السلطة لن يؤثر على السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة العلاقات مع الصين.

كما أكد على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقال: تتمتع إيران والصين بعلاقات ثقافية وتاريخية طويلة ووثيقة وودية وكان لها العديد من الآثار الإيجابية على بعضها البعض واليوم سوف تتعاونان مع بعضهما البعض. ومما لا شك فيه أن تطوير العلاقات بين إيران والصين وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك في منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس، سيكون له آثار دائمة ومهمة.

وأعرب السفير الصيني لدى إيران عن ارتياحه لهذا اللقاء، وأعرب عن شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد على توسيع وتعزيز التعاون بين إيران والصين.

وأضاف: توسيع وتوطيد العلاقات مع إيران أمر مهم للغاية بالنسبة للصين، ويجب ألا نسمح للأحداث التي تجري حولنا أن تؤثر على العلاقات بين الصين وإيران.

وأضاف بي وو: العلاقات بين إيران والصين مبنية على الاحترام المتبادل، وقد بذل قادة البلدين الكثير من الجهود لإقامة هذه العلاقات، وأنت من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في تطوير وتعزيز هذه العلاقات.

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