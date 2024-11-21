الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، صرح ردا على سؤال لاحد الصحفيين، حول ما اعلنه رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام مجلس الحكام بأن احتياطي ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 بالمئة قد ازداد، فما هو رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة على هذا التقرير؟.

ورد دوجاريك بأنه لا يعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث مع المدير العام للوكالة الذرية في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة: ما يمكنني قوله لكم هو أن غروسي يعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستقلة عن الأمانة العامة (للأمم المتحدة).

وأكد دوجاريك: ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن تعاون إيران الكامل مع الوكالة والتزامها بتعهداتها أمر مهم.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد زار طهران الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية حل بعض قضايا الضمانات ومستقبل التعاون بين الجانبين.

والتقى غروسي خلال هذه الزيارة بوزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية ورئيس الجمهورية ، كما قام بزيارة منشأتين نوويتين هما فردو ونطنز.

واكد مسؤولون ايرانيون خلال زيارة المدير العام للوكالة الى طهران أن أي إجراء غير مدروس ضد برنامج إيران النووي السلمي في مجلس الحكام سيقابل برد فوري وحازم من جمهورية إيران الإسلامية.

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