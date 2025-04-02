غروسي يعلن عن زيارة مرتقبة إلى طهران حول الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن احتمال زيارته لطهران قبل نهاية شهر أبريل، بهدف مناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أجرى أمس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها آخر مستجدات التعاون بين إيران والوكالة.

وخلال المباحثات، أطلع وزير الخارجية الإيراني المدير العام للوكالة على آخر التطورات والمشاورات الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي لإيران.

وأشار عراقجي إلى سياسة إيران القائمة على التعاون والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الوكالة موقفًا واضحًا بشأن التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد أنه، في ظل استمرار هذه التهديدات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي.

من جانبه، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية الأخرى لتهيئة الأجواء المناسبة للمساعدة في حل القضايا العالقة. وفي هذا السياق، طلب غروسي زيارة إيران، وهو ما حظي بموافقة مبدئية من وزير الخارجية الإيراني، على أن يتم التنسيق بشأن التفاصيل عبر القنوات المناسبة بين الجانبين.

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