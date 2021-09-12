لا يوجد اي قرار مناهض لايران على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يقترب موعد انعقاد الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر القادم في فيينا، تكهّنت بعض وسائل الاعلام الغربية وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بشأن احتمال صدور قرار مناهض لإيران في اجتماع مجلس الحكام الثلاثاء القادم.

الأنباء تلقّاها موقع "نورنيوز"، تشير إلى أن مثل هذا الموضوع لم يُطرح وأن القرار المناهض لإيران ليس على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يأتي هذا في وقت حذّر فيه ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، من أن روسيا ستصوت ضد أي قرار مناهض لايران يصدر عن مجلس الحكام.

يشار إلى أن "رافائيل غروسي" توجه الى طهران يوم السبت، ويلتقي اليوم الأحد "محمد إسلامي" رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، لبحث التواصل التقني بين ايران والوكالة الدولية.

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