وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي في كراكاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار عزیز نصیر زاده التقى في كراكاس، مع وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي غابریل خیمنز واجرى معه جولة من المحادثات.



وفي هذا اللقاء الذي جرى في كراكاس تباحث الطرفان حول سبل تنمية التعاون الثنائي في مجالات العلوم والابحاث وتبادل التكنولوجيا وتبادل الاساتذة والجامعيين والتقنيات الحديثة مثل النانو والبايو تكنولوجيا وكذلك في مجالات الجغرافيا والخرائط.



وقد صل العميد طيار عزيز نصير زاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية، إلى كراكاس للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة بين إيران وفنزويلا.