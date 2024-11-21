  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م

وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي في كراكاس

وزير الدفاع الايراني يلتقي وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي في كراكاس

التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار عزیز نصیر زاده في كراكاس، مع وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي غابریل خیمنز واجرى معه جولة من المحادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار عزیز نصیر زاده التقى في كراكاس، مع وزير العلوم والتقنيات الفنزويلي غابریل خیمنز واجرى معه جولة من المحادثات.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في كراكاس تباحث الطرفان حول سبل تنمية التعاون الثنائي في مجالات العلوم والابحاث وتبادل التكنولوجيا وتبادل الاساتذة والجامعيين والتقنيات الحديثة مثل النانو والبايو تكنولوجيا وكذلك في مجالات الجغرافيا والخرائط.

وقد صل العميد طيار عزيز نصير زاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية، إلى كراكاس للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة بين إيران وفنزويلا.

رمز الخبر 1951039

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات