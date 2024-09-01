وزير الدفاع الإيراني يؤكد على دعم جبهة المقاومة وارساء الامن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا وزير دفاع الجمهورية العربية السورية العماد علي محمود عباس، العميد عزيز نصير زاده بتعيينه وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد وزير الدفاع الايراني، في اتصال هاتفي مع وزير دفاع الجمهورية العربية السورية، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية.

وأشار العميد نصيرزاده إلى القواسم المشتركة بين البلدين، لا سيما دعم سوريا لمحور المقاومة، وأضاف: يجب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، بما في ذلك نتائج زيارتكم إلى طهران، وفي هذا الصدد، سوف يتوسع التعاون بسرعة أكبر.

وأشار نصير زاده ايضا، إلى قضية غزة وجرائم الكيان الصهيوني، وقال: للأسف لا نرى رد فعل مناسب من المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني، وبالتالي يجب أن يستمر التعاون بين البلدين، وهذا التعاون سيؤدي حتماً إلى هزيمة الكيان الصهيوني.

وبدوره قال وزير الدفاع السوري اثناء تهنئته بتعيين العميد نصير زاده وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نتطلع إلى استمرارية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن شاء الله ستبذل القوات المسلحة في البلدين المزيد من الجهود بما يتماشى مع أهداف البلدين.

وأشار وزير الدفاع السوري إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة الدول الأعضاء في محور المقاومة تجاه سوريا وأمن سوريا.

وقال: نحن معكم وعلى نفس الجبهة أن أمن البلدين واحد، لأن الإخوة في محور المقاومة على نفس القارب، ويقاتلون كيان الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن في ظل تقاعس المنظمات الدولية وتجاهلها للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولا شك أن التعاون المشترك سيجعلنا أقوى في مواجهة هذا المحور المتغطرس.

وأكد العماد علي محمود عباس على مزيد من التعاون بين البلدين وقال: أتمنى أن نطور هذا التعاون والاتفاقيات، وبرأيي يجب أن نستمر على هذا المنوال في مواجهة قوى الشر.

/انتهى/