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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ ص

تقديم مشروع قانون اتفاقية التعاون الدفاعي بين إيران وصربيا إلى مجلس الشورى الاسلامي

تقديم مشروع قانون اتفاقية التعاون الدفاعي بين إيران وصربيا إلى مجلس الشورى الاسلامي

أعلن نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية تقديم مشروع قانون اتفاقية التعاون الدفاعي بين إيران وصربيا إلى مجلس الشورى الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن شهرام دبيري، نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، الموافقة على مشروع قانون التعاون الدفاعي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية صربيا.

وقال دبيري عن ضرورة مشروع القانون هذا: من أجل إرساء المبادئ والإجراءات العامة للتعاون الدفاعي بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة، قدمت الحكومة مشروع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية صربيا الى مجلس الشورى الاسلامي للقيام بالإجراءات الشكلية.

وأضاف: في هذه الاتفاقية يريد الطرفان المساعدة في ضمان السلام والأمن في العالم من خلال النظر في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951100

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