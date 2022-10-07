  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٢٦ م

في اجتماع مع الصحفيين الصربيين؛

باقري يؤكد على تعزيز الأسس القانونية للعلاقات بين إيران وصربيا في المستقبل القريب

باقري يؤكد على تعزيز الأسس القانونية للعلاقات بين إيران وصربيا في المستقبل القريب

قال نائب وزير الخارجية السياسي لبلدنا: بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، سيتم تعزيز الأسس القانونية للعلاقات الإيرانية الصربية من خلال التوقيع على وثائق تعاون مهمة في مختلف المجالات في المستقبل القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري، الذي زار بلغراد بدعوة من نظيره الصربي مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الصربية.

وقال النائب السياسي لوزير الخارجية بحضور ممثلي وسائل الإعلام الصربية: بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ومع التوقيع على وثائق تعاون مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فإن الأسس القانونية للعلاقات الإيرانية الصربية سوف سيتم تعزيزها في المستقبل القريب.

وشرح في هذا الاجتماع نتائج مفاوضاته مع السلطات الصربية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وصربيا، بالنظر إلى التاريخ الطويل للعلاقات والمصالح المشتركة، يسعيان إلى توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأعلن النائب السياسي لوزير الخارجية التوقيع على وثائق تعاون ثنائية مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية، ومكافحة الجرائم المنظمة، والعمل والرعاية الاجتماعية، والرياضة ، والصحة، والتعليم العالي في المستقبل القريب. ومن المفترض أن يتم التوقيع على هذه الوثائق وتبادلها خلال الزيارة المقررة لوزير خارجية بلادنا إلى بلغراد وزيارة رئيس صربيا إلى طهران.

وتم في هذا الاجتماع شرح مواقف الدولة بشأن المفاوضات النووية والأزمة الأوكرانية والقضايا المتعلقة بأزمة الطاقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927019
https://ar.mehrnews.com/news/1927019/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات