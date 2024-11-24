ردود الفعل على قرار اعتقال نتنياهو كانت إيجابية بشكل فاق التوقعات

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة: "تستخدم الولايات المتحدة نفوذها للضغط من أجل منع ملاحقة نتنياهو وغالانت في المحكمة الجنائية الدولية." وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود للضغط لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وعدم الاستسلام لسياسة الإفلات من العقاب.

وأضافت المقررة الأممية أن "ردود الفعل على قرار اعتقال نتنياهو كانت إيجابية بشكل غير متوقع."

وجاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب جرائم القتل الجماعي. وأعلنت العديد من الدول استعدادها لتنفيذ القرار واعتقالهما في حال دخولهما أراضيها.

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