حكومة نتنياهو مسئؤولة عن فشل عملية السابع من أكتوبر

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن لجنة التحقيق بأحداث سبعة أكتوبر حمّلت بنيامين نتانياهو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من ضمنهم رؤساء الأجهزة الأمنية ووزراء دفاع سابقين مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حماس.

وأوضحت اللجنة أن جيش الاحتلال لم يكن مستعداً للتعامل مع عملية حماس، رغم علمه المسبق بخطط الحركة. وأشارت إلى أن الغرور الزائف والقرارات العشوائية دفعت القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات غير حكيمة، مثل تحويل الأموال إلى غزة والامتناع عن اتخاذ أي مبادرات عملية، مما أدى إلى تعزيز قوة حماس بشكل مباشر.

/انتهى/