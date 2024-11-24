تخوُّف في تل أبيب من إصدار أوامر اعتقال لقادة الجيش الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن موقع الجزيرة، أشار راديو الاحتلال إلى أن "أوامر اعتقال سرية" صدرت بالفعل ضد عدد من هؤلاء الضباط والقادة، وأن المحكمة في لاهاي قد تختار تنفيذها في أي وقت تراه مناسبًا.

وأضاف التقرير أن هناك مخاوف لدى تل أبيب من إجراءات دولية قد تُتخذ ضدها، مثل فرض قيود على تصدير الأسلحة إليها، حتى بشكل غير علني، من خلال تأخير إصدار التراخيص أو تعليق عقود السلاح. في هذا السياق، دعا مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الجمعة الماضي إلى اتخاذ تدابير مضادة، من بينها تقليص المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن التراجع عن قرارات اعتقال كل من نتنياهو وغالانت بات أمرًا صعبًا للغاية. لذلك، يعتزم الكيان اتخاذ خطوات سياسية لمحاولة تغيير قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مثل الادعاء بعدم اختصاص المحكمة أو الزعم بوجود آليات تحقيق وتنفيذ مستقلة داخل إسرائيل. ويعتمد الكيان بشكل كبير على تدخل أمريكي للضغط على المحكمة الدولية.

وفي هذا الصدد، صرّح مسؤول إسرائيلي بارز بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

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