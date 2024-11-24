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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص

وفد برلماني إيراني يصل إلى الجزائر لاستعراض آخر التطورات في المنطقة

وفد برلماني إيراني يصل إلى الجزائر لاستعراض آخر التطورات في المنطقة

وصل وفد من لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الى الجزائر بهدف تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية وبحث آخر التطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل إلى الجزائر وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر "محمد رضا بابائي سياهكل" و رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الجزائري "محمد خوان" ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الايرانية "موسى حرفي".

ويشكل الوفد البرلماني الإيراني في هذه الزيارة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزيزي" وبهنام سعيدي ومحمد رضا محسني ثاني.

وسيلتقي الوفد الايراني خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين البرلمانيين والسياسيين الجزائريين لاجراء مشاورات معهم حول العلاقات البرلمانية الثنائية واستعراض آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك فلسطين ولبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1951146

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