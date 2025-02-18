وفد برلماني إيراني يصل الى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA)، برئاسة محسن زنكنة وبرفقته عباس بابي زاده رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة وشهين جهانغيري رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى باكو للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي والدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة التي يستضيفها البرلمان الأذربيجاني.

ومن المقرر أن تتم مراجعة القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجان الأربع لهذا المنتدى في عام 2024 والموافقة عليها نهائيا. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا استعراض الخطط المستقبلية للمنتدى لعام 2025.

ومن الجدير بالذكر؛ يشارك في هذا الاجتماع 26 دولة، بما في ذلك إيران وأذربيجان والبحرين وإندونيسيا وباكستان وقطر وتركيا وروسيا والعراق والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وبوتان وعمان وبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والأردن وتايلاند وفلسطين وكمبوديا والصين والهند ولاوس وقيرغيزستان وقبرص وكازاخستان، و6 منظمات دولية.

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