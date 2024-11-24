اللواء موسوي: دعم ايران لجبهة المقاومة مستمر حتى زوال الكيان الصهيوني بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي امام ملتقى تعبئة لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثه ان الشواهد تشير الى ان الكيان الصهيوني لن يرى الـ 25 سنة المقبلة.

وتابع ان دعمنا لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني وغزة قانوني وانساني ومشروع وثوري، وان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في المقاومة والتطوير العسكري لمواجهة اي مستوى من تهديدات العدو.

واكد ان امريكا هي المسبب الرئيسي لانتشار التدهور الامني في المنطقة وارباك الامن قائلا: لم يبق لهم اي ماء وجه، وان الشواهد تظهر ان الكيان الصهيوني لن يرى الـ 25 سنة المقبلة

وتابع القائد العام للجيش ان الحركة العالمية ضد الصهيونية، باتت نشطة في كل مكان في العالم.