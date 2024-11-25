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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٢ م

 وزير الاقتصاد الايراني يلتقي مدير عام صندوق الأوبك في الرياض

 وزير الاقتصاد الايراني يلتقي مدير عام صندوق الأوبك في الرياض

التقى وزير الاقتصاد الايراني، عبدالناصر همتي مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة في العاصمة السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبدالناصر همتي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الذي يزور الرياض للمشاركة في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) التقى مع عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وقال عبد الناصر همتي في هذا اللقاء: "من الضروري عقد ورشة عمل لتعريف الشركات الإيرانية بصندوق الأوبك بشكل أكبر"، مضيفا: "ستكون مشاركة المقاولين الإيرانيين في مشاريع الصندوق فعالة وتقنية للغاية".

وتابع وزير الاقتصاد الايراني: "نرحب بحضور مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية والخبراء في إيران"ـ مؤكدا: الجمهورية الاسلامية الايرانية تفي بالتزاماتها تجاه صندوق الأوبك".

كما قال عبد الحميد الخليفة بدوره في هذا اللقاء: "تعتبر إيران من أهم الدول الأعضاء في صندوق الأوبك، وقد ضاعف وجود إيران في هذا الصندوق من قيمته".

وأضاف مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية: "سيكون صندوق الأوبك أحد أكبر المؤسسات المالية في المستقبل، وسوف نفتخر الجميع بعضويتنا فيه".

وأردف قائلا: "هذا الصندوق جاهز لتلقي الخدمات الفنية والهندسية من الشركات الإيرانية، كما نرحب بوجود المستثمرين الإيرانيين في المشاريع المشتركة".

/انتهى/

رمز الخبر 1951198

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