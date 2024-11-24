وزير الاقتصاد الايراني يتوجه إلى الرياض

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، توجه مساء اليوم الاحد إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات تشجيع الاستثمار (WIPA).

وسيُعقد هذا الاجتماع في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت عنوان: "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار لتحقيق نمو مستدام".

ويُعتبر هذا المؤتمر الدولي منصة مهمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والتجارة والتكنولوجيا.

وبحسب وزارة الاقتصاد، يُعد هذا المؤتمر فرصة لمناقشة السياسات بين صناع القرار والمستثمرين، بالإضافة إلى المنظمات التجارية ووكالات دعم الاستثمار. يهدف إلى معالجة التحديات والفرص الناشئة، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والرفاهية المشتركة بين الدول الأعضاء، يُمثل المؤتمر منصة رئيسية لتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية. كما يُركز على تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية والاستثمارية، وخلق آفاق اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة.

ومن ضمن وظائف هذا المؤتمر تشكيل رؤية مستقبلية لتعزيز الاستثمار وتسهيل الأعمال، فضلاً عن الجهود المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والابتكار. كما يوفر فرصة للممثلين الحكوميين رفيعي المستوى، والقادة الفكريين، ووكالات ترويج الاستثمار، ورجال الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح من جميع أنحاء العالم لتحديد الاتجاهات والفرص غير المسبوقة في مجالات متعددة، مثل: الطاقة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي

يُذكر أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث سيلقي عبد الناصر همتي كلمة في جلسة الوزراء. وتشمل برامجه: المشاركة في افتتاح المؤتمر. لقاء مع سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية. لقاء مع عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك. لقاء مع الدكتور الجدعان، وزير الاقتصاد السعودي. لقاء مع خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي.