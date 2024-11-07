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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م

ايران و السودان تتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما

ايران و السودان تتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما

اتفق وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي خلال لقائه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبرئيل ابراهيم محمد فضيل، على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الوزير السوداني الذي يزور طهران حاليا على راس وفد اقتصادي، التقى مساء الاربعاء وزير الاقتصاد والمالية الايراني.

واعرب الطرفان عن ارتياحهما لاستئناف العلاقات السياسية بين البلدين واعربا عن املهما في ان تسهم الجولة الجديدة من العلاقات، في ازدهار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

واكد الوزيران في اللقاء وفقا لارنا، على جهوزية بلديهما لتمتين العلاقات الثنائية.

واشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني في اللقاء الى مزايا بلاده بما فيها التربة الصالحة للزراعة والمحاصيل الزراعية بما فيها الحبوب الزيتية والفول السوداني وتربية المواشي والموارد الغنية تحت الارض بوصفها فرصا للاستثمار.

وعبر عن حرص السودان حكومة وشعبا على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950483

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