بأداء رائع...عبقري كرة الطاولة الإيراني يفوز على منافسه في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأول للمنافسات الفردية لبطولة العالم للناشئين، واجه بنيامين فرجي لاعب منتخب بلادنا آدم والين من السويد وفاز بنتيجة 4-1.

وبحسب تقرير العلاقات العامة لاتحاد كرة المنضدة، فقد فاز فرجي في الأشواط الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وفي المباراة الثالثة خسر المباراة أمام ممثل البلد المضيف.

وسيلتقي منتخب بلادنا مع الفائز من مباراة اليابان وهونغ كونغ في دور الـ16.

ستقام نهائيات بطولة العالم لكرة الطاولة للناشئين والشباب، بمشاركة الأفضل في العالم، في هلسنجبورج في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر.

/انتهى/