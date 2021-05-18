اليوم التاسع للعدوان الصهيوني على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة مستهدفة الابنية المدنية والبنية التحتية فيها. وقامت طائرات الاحتلال باستهداف منطقة الكتيبة غربي غزة بخمس غارات، واستهدفت ايضا الابنية السكنية فيها. فيما شنت ثلاث غارات على مجمع أنصار الحكومي غربي غزة. هذا وقامت طائرات الاحتلال باستهداف المباني السكنية والمراكز المدنية شرقي غزة. وادت الغارات الى اضرار كبيرة بالمناطق المستهدفة، في وقت يواصل فيه التيار الكهربائي انقطاعه عن معظم مناطق المدينة جراء غارات طائرات الاحتلال.

من جهتها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافِها بارجة حربية إسرائيلية في عرض البحر قبالةَ شواطئ غزة، برشقة صاروخية. وقالت كتائب القسام في بيان انها بدأت برد صاروخي كبير ردا على العربدة الجوفاء من العدو الاسرائيلي والعدوان المتواصل على المدنيين في قطاع غزة.

من جهته أكد جيش الاحتلال، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب القسام استهدافَها، لكنه زعم عدمَ اصابتِها. يذكر ان نحوَ خمسة وثمانين بالمئة من التجارة الاسرائيلية الخارجية تتم عبر البحر المتوسط.

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لرميات هاون تجاه مواقع وحشودات جيش الاحتلال في غلاف قطاع .

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