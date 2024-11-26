تخت روانجي: تعزيز الأمن البحري يتطلب الاهتمام بالأسباب الجذرية لانعدام الأمن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي بين إيران والمنظمة البحرية الدولية.

وفي إشارة إلى النشاط المهني لايران في المنظمة البحرية الدولية والتعاون معها، أكد النائب السياسي لوزارة الخارجية: إن تعزيز الأمن البحري وسلامة الشحن في المنطقة يتطلب الاهتمام بالأسباب الجذرية لانعدام الأمن في المنطقة.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني، بارتكابه كافة أنواع الجرائم الدولية في غزة ولبنان، هو المصدر الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد تخت روانجي، في إشارة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وإنجلترا ضد الشحن البحري لجمهورية إيران الإسلامية، ان هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.

وبالإشارة إلى التطورات في منطقة البحر الأحمر والتشديد على سلامة وأمن النقل البحري، أوضح الأمين العام للإيمو دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز سلامة وأمن البحارة والملاحين.

وفي إشارة إلى جهوده الرامية إلى مزيد من التفاعل بين منظمته و إيران، أكد أرسينيو دومينغيز أنه سيتم متابعة المبادرات والاقتراحات.