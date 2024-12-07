تخت روانجي: إيران عازمة على مواصلة التشاور مع شركائها لمواجهة التحديات العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي في حساب المستخدم الخاص به على شبكة اكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): لقد أجريت تبادلا بناء ومثمرا مع أندريه رودنكو وسيرغي ريابكوف، نائبي وزير الخارجية الروسي في موسكو.

وقال تخت روانجي: ناقشنا التطورات الثنائية والإقليمية والدولية وكذلك آفاق المحادثات النووية / رفع العقوبات. مضيفا: إن إيران عازمة على مواصلة التشاور مع شركائها لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

واجرى مجيد تخت روانجي، الذي سافر إلى موسكو، محادثة مع سيرغي ريابكوف، نائب وزير العلاقات مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول بريكس والأمن الدولي.

وفي هذا اللقاء، أكد نائبا وزيري خارجية إيران وروسيا على مواصلة المشاورات والتفاعلات الدولية، فضلا عن تعزيز آلية التعددية.

كما التقى تخت روانجي مع أندريه رودنكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

تم خلال هذا اللقاء تبادل آخر تطورات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

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