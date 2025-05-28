  1. إيران
  2. المجتمع
٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٤ ص

الرئيس الايراني يهنئ رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

الرئيس الايراني يهنئ رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

قال الرئيس الايراني في رسالة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بفتح قنوات الاتصال مع احترام وحدة أراضي الدول، مما يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسعود بزشكيان، في رسالة تهنئة باليوم الوطني لجمهورية أذربيجان، إلى أن التاريخ المشترك والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين والجارين قد وفرت رصيدًا قيمًا لتطوير العلاقات، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على توسيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في إطار المصالح المشتركة، وفي هذا الصدد، تؤكد على تسريع إنجاز المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات النقل والكهرباء والغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التواصل بين الشعبين.

وأضاف الرئيس: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بفتح طرق التواصل مع احترام وحدة أراضي الدول، الأمر الذي يمكن أن يلعب دورا مهما في إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958545

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات