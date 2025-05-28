الرئيس الايراني يهنئ رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مسعود بزشكيان، في رسالة تهنئة باليوم الوطني لجمهورية أذربيجان، إلى أن التاريخ المشترك والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين والجارين قد وفرت رصيدًا قيمًا لتطوير العلاقات، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على توسيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في إطار المصالح المشتركة، وفي هذا الصدد، تؤكد على تسريع إنجاز المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات النقل والكهرباء والغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التواصل بين الشعبين.

وأضاف الرئيس: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بفتح طرق التواصل مع احترام وحدة أراضي الدول، الأمر الذي يمكن أن يلعب دورا مهما في إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة.

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