وزارة الصحة بغزة: 44,330 شهيداً و104,933 جريحاً منذ بدء عدوان الاحتلال في أكتوبر 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن حصيلة اعداد الشهداء الذين ارتقوا بغارات جوية وبرية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأفادت المصادر الطبية، بارتقاء 25 شهيدًا، وصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي وغزة الاوروبي في خانيونس، وشهداء الاقصى والعودة في دير البلح والنصيرات.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة بغزة، الى 44,330 شهيد و 104,933 اصابة، ونحو 10 آلاف مفقود، منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، في إحدى أسوا الكوارث الانسانية في العالم.