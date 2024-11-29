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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٧ م

الصحة في غزة: الحرب الإسرائيلية محت 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني

الصحة في غزة: الحرب الإسرائيلية محت 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تقريرا بشأن "حصيلة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة ان القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي قتل منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198.

وكانت وزارة الصحة نشرت الخميس تحديثها الأخير بشأن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد 419 يوما من الحرب على القطاع قتل 44,330 شخصا وأصيب 104,933، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الصحة في غزة: الحرب الإسرائيلية محت 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني

المصدر: RT

/انتهى/

رمز الخبر 1951307

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