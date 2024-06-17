  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م

الصحة الفلسطينية : 10 شهداء و73 إصابة في 24 ساعة وحصيلة العدوان تبلغ 37374 شهيدا

الصحة الفلسطينية : 10 شهداء و73 إصابة في 24 ساعة وحصيلة العدوان تبلغ 37374 شهيدا

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة : إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهيد و 73 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة : إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهيد و 73 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واعلن هذا التقرير، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" داخل القطاع، الى 37347 شهيد و 85372 اصابة؛ منذ السابع من أكتوبر الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1945557

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات