الصحة الفلسطينية : 10 شهداء و73 إصابة في 24 ساعة وحصيلة العدوان تبلغ 37374 شهيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة : إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهيد و 73 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



واعلن هذا التقرير، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" داخل القطاع، الى 37347 شهيد و 85372 اصابة؛ منذ السابع من أكتوبر الماضي.

/انتهى/