خطيب صلاة الجمعة في طهران: الاتحاد الأوروبي لن يتمتع بشخصية سياسية مستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام أبو ترابي فرد فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران وأوروبا: منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، مرت العلاقة بين إيران وأوروبا بمراحل صعود وهبوط. واليوم لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بشخصية سياسية مستقلة، واصبحت مصالح أوروبا ضحية الاطماع الأمريكية، في المقابل، كانت السياسات غير المسؤولة في منطقة غرب آسيا أحد أسباب تكوين علاقات مستقرة خلال أربعة عقود.

واعتبر أن التصرف غير التقليدي والعدائي من جانب أوروبا بإصدار بيان مشترك حول الادعاء الذي لا أساس له بشأن الجزر الثلاث هو سبب الأوضاع الجديدة، وأضاف: إن هذه التصرفات غير المنطقية واجهت العمل المنطقي لإيران .

وأضاف خطيب صلاة الجمعة من طهران: لا يمكنكم الدخول في مفاوضات مع إيران القوية عن طريق الضغط والتهديد. ويمكن للغرب أن يوفر إمكانية الحوار والتوصل إلى اتفاق باحترام متبادل، وإيران كانت مستعدة للنقاشات العلمية والصادقة.

وهنأ أبو ترابي فرد الشعب اللبناني والحكومة ومجلس النواب والقوات المسلحة بانتصارهم على الكيان الصهيوني وتابع: إيران الإسلامية تفتخر بأنها كانت وستظل مع الأمة اللبنانية في جميع الظروف وهذا النصر أظهر إن قوة حزب الله وجبهة المقاومة هي التي جعلت العدو يركع اليوم.

وتابع ابو ترابي فرد: الصهاينة واصلوا إطلاق النار بكثافة على الجيش المدرع ولم يحققوا أياً من أهدافهم، والنيران الهائلة لسلاح المقاومة هي سر قوة وانتصار الأمة اللبنانية أمس واليوم.

وقال خطيب صلاة الجمعة في طهران: إن شعب لبنان العظيم سيحمي هذه العاصمة الثمينة، بفضل الله ودماء شهداء المقاومة، سيستمر هذا الطريق حتى انتصار الأمة الإسلامية وهزيمة الكيان الصهيوني.

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