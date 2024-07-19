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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٧ م

في خطبة صلاة الجمعة بطهران؛

أبو ترابي فرد: هجوم اليمن على تل أبيب كان بمثابة إنذار بوقف العدوان على غزة

أبو ترابي فرد: هجوم اليمن على تل أبيب كان بمثابة إنذار بوقف العدوان على غزة

قال خطيب صلاة الجمعة بطهران عن هجوم الطائرة اليمنية بدون طيار على تل أبيب: هذه العملية بطائرة يافا بدون طيار التي صنعها شباب يمنيون واستهدفت قلب تل أبيب وسقطت بالقرب من السفارة الأمريكية، هي تحذير آخر لإنهاء العدوان الصهيوني على أهل غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار حجة الإسلام السيد محمد حسن أبو ترابي فرد، إمام الجمعة المؤقت في طهران، خلال خطب الصلاة الدينية والسياسية التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رض) هذا الأسبوع في العاصمة، في معرض تعازيه بأيام عزاء ابا عبدالله الحسين عليه السلام، إلى الهجوم اليمني بطائرة بدون طيار على تل أبيب الذي وقع صباح اليوم، وقال: استهدفت هذه العملية قلب تل أبيب بطائرة "يافا" بدون طيار، والتي صنعها شباب يمنيون.

وتابع القول هبطت هذه الطائرة بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية، وهي بمثابة تحذير آخر لإنهاء العدوان الصهيوني على أهل غزة.

وذكر أن مكانة أهل غزة خلقت سمعة أخرى للأمة الإسلامية، وأضاف: "قال رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني: جنودنا يقتلون يوميا في غزة والحكومة مكسورة وغير فعالة." ويقول الجنرال الصهيوني المتقاعد: "لقد سادت فوضى عارمة على جنود الصهاينة في قطاع غزة، ونعاني المعدات والخدمات اللوجستية والطعام والأشياء التي نحتاجها".

/انتهى/

رمز الخبر 1946643

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